Врач рассказал, почему диабет ускоряет старение

По словам профессора Ольги Ткачевой, у людей с сахарным диабетом старение происходит на 10-15 лет раньше, чем у здоровых.

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Он нарушает обмен глюкозы и ускоряет этот процесс из-за окислительного стресса и повреждения клеток.

Высокий уровень сахара в крови приводит к образованию свободных радикалов, которые повреждают ДНК. Также он формирует молекулы, способствующие увяданию кожи и сосудов.

Ткачева в разговоре с РИА Новости отметила, что у пациентов с диабетом быстрее укорачиваются теломеры, что ускоряет старение клеток и увеличивает риск болезней. Митохондрии работают хуже, что снижает выработку энергии.

Кроме того, недуг вызывает воспаление, повреждающее сосуды и ткани. Дисфункция щитовидной железы часто сопутствует диабету и может усугубить состояние. Поэтому ее работу важно держать под контролем.

Ранее врач рассказал о первых признаках заболеваний этого органа у детей.