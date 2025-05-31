Дети Луганска и Донецка со сложными заболеваниями приехали на лечение в Москву
В Сеченовском университете провели бесплатное обследование для 150 детей из разных регионов.
По традиции благотворительную акцию в университете проводят каждое 1 июня, но в этом году ее впервые продлилили на два дня.
На консультации и лечение приехали больше 150 детей, в том числе из новых регионов.
В Москву прибыли ребята из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Тульской областей. Все дети - со сложными диагнозами, требующими высокотехнологичного лечения, некоторые еще предстоит диагностировать.
«Мы понимаем, насколько сложно родителям привезти детей с ограниченными возможностями здоровья на консультацию или разовое обследование, поэтому запланировали госпитализацию детей из различных регионов, чтобы они могли пройти полную диагностику и получить консультации профильных специалистов», — рассказала главный врач Сеченовского центра материнства и детства Эмма Грибова.