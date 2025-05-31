В Сеченовском университете провели бесплатное обследование для 150 детей из разных регионов.

© РИА Новости

По традиции благотворительную акцию в университете проводят каждое 1 июня, но в этом году ее впервые продлилили на два дня.

На консультации и лечение приехали больше 150 детей, в том числе из новых регионов.

В Москву прибыли ребята из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Тульской областей. Все дети - со сложными диагнозами, требующими высокотехнологичного лечения, некоторые еще предстоит диагностировать.