Генконсул прокомментировал слухи о вспышке лихорадки на Мальдивах

Генконсул РФ сообщил об отсутствии на Мальдивах вспышки лихорадки чикунгунья
Вспышки лихорадки чикунгунья на Мальдивах не наблюдается, но россиянам следует соблюдать меры предосторожности от укусов комаров. Об этом заявил ТАСС генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.
"Нами не зафиксировано какой-то эпидемии лихорадки чикунгунья на Мальдивах. Однако туристам следует использовать средства защиты от комаров, так как в этом регионе они могут переносить и другие заболевания", - добавил генконсул. "Единичные случаи могут быть, но никакой вспышки не наблюдается", - констатировал Идамкин, комментируя появившиеся в российских СМИ и соцсетях сообщения об участившихся случаях укусов на островах желтолихорадочных комаров.
В 2024 году Мальдивские острова впервые в истории приняли более 2 млн иностранных туристов. Среди них было почти 220 тыс. россиян.
Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы насекомых. В основном переносчиками заболевания являются комары. Среди симптомов выделяются повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах.