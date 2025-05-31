Генконсул прокомментировал слухи о вспышке лихорадки на Мальдивах

Вспышки лихорадки чикунгунья на Мальдивах не наблюдается, но россиянам следует соблюдать меры предосторожности от укусов комаров. Об этом заявил ТАСС генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.

"Нами не зафиксировано какой-то эпидемии лихорадки чикунгунья на Мальдивах. Однако туристам следует использовать средства защиты от комаров, так как в этом регионе они могут переносить и другие заболевания", - добавил генконсул. "Единичные случаи могут быть, но никакой вспышки не наблюдается", - констатировал Идамкин, комментируя появившиеся в российских СМИ и соцсетях сообщения об участившихся случаях укусов на островах желтолихорадочных комаров.

В 2024 году Мальдивские острова впервые в истории приняли более 2 млн иностранных туристов. Среди них было почти 220 тыс. россиян.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы насекомых. В основном переносчиками заболевания являются комары. Среди симптомов выделяются повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах.