На Ямале мать заболевшего ребенка пожаловалась на отсутствие лекарств

На Ямале мать заболевшего ребенка пожаловалась на отсутствие необходимых препаратов для лечения в больнице Нового Уренгоя. Информация получила подтверждение от пресс-службы департамента здравоохранения ЯНАО.

По заявлению матери, ребенку для лечения горла предложили только физраствор, что вызвало у нее серьезные сомнения. Женщина отметила, что не планировала подписывать отказ от лечения, но сотрудники медучреждения убедили ее, что это простая формальность. Позже, при повторном обращении, ребенка все же госпитализировали.

В департаменте здравоохранения предоставили следующую информацию: первоначально родитель действительно отказался от госпитализации, что подтверждается письменным документом. После повторного обращения ребенку назначили комплексную терапию, включающую антибактериальное лечение, противовирусную терапию, и дополнительные исследования.

Ребенок сейчас находится под постоянным наблюдением медиков. При этом мать выразила намерение направить жалобу в министерство здравоохранения, подчеркнув, что у нее нет претензий к работе врачей, но есть серьезные вопросы к организации лечения.

В ведомстве подчеркнули, что все назначения делаются строго по медицинским показаниям и находятся под контролем специалистов.

Ранее сообщалось, как депздрав ЯНАО отказал десятилетнему ребенку с неизлечимной мышечной болезнью в закупке лекарств.

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