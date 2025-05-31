Инфекционист рассказал о симптомах нового штамма коронавируса

В Китае и США распространяется новый штамм коронавируса. В России также выявлены четыре случая заражения. Инфекционист Владимир Чуланов рассказал, как распознать новый штамм ковида.

В Китае и США распространяется новый штамм коронавируса NB.1.8.1. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о четырех выявленных в России случаях.

Инфекционист Владимир Чуланов рассказал, как отличить новый подвид коронавируса. В разговоре с «КоммерсантъКоммерсантъ» врач заявил, что новый штамм не отличается ярко выраженными симптомами, и болезнь у всех пациентов протекает в легкой форме.

Попова ранее также подчеркнула, что выявление нового штамма не потребует введения новых ограничительных мер.

По ее словам, действующие тесты успешно определяют вирус, а симптомы остаются типичными для сезонного ковида.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены текущей картиной.