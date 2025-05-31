Российские врачи восстановили ребенку отрезанный палец

Врачи Ростова восстановили ребенку отрезанный палец
В Ростове-на-Дону хирурги больницы №20 пришили фалангу пальца правой руки двухлетней девочке.
По информации Минздрава Ростовской области, травма произошла во время игры - старший ребенок случайно повредил палец девочки ножницами.
Специалисты детского травматолого-ортопедического отделения немедленно приступили к операции. В ходе многочасовой операции врачи восстановили целостность тканей и зафиксировали фалангу с помощью металлоконструкции.
Позже девочку повторно госпитализировали для снятия гипсовой повязки и удаления фиксирующего металлического элемента.