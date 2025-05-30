Француз всю жизнь прожил почти без мозга и узнал об этом только в 45 лет

Француз, прожив обычную жизнь до 45 лет, неожиданно обнаружил, что почти весь его мозг вытеснен жидкостью. Пациент обратился к терапевту с жалобой на болезненные ощущения в ногах, после чего врач направил его на обследование внутренних органов, включая головной мозг.

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Компьютерная томография показала невероятное: вместо полноценной мозговой ткани черепная коробка мужчины была почти полностью заполнена церебральной жидкостью. Только тонкие слои ткани оставались вдоль внутренней поверхности костей черепа.

Несмотря на недостаток мозга, мужчина вел обычный образ жизни: работал, женился, воспитывал ребенка и обладал уровнем интеллекта, незначительно уступающим норме. Врачи выяснили, что в младенчестве у пациента была диагностирована гидроцефалия, для лечения которой был установлен дренажный шунт. Впоследствии, когда ребенку исполнилось 14 лет, шунт удалили, предполагая, что болезнь отступила.

Однако, как выяснилось, гидроцефалия продолжала развиваться, вытесняя мозговые ткани к периферии черепа. Пациенту провели процедуру откачивания излишков жидкости, однако вернуть потерянный объем мозговой ткани пока невозможно - пишет издание "Кулик".