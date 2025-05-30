Стало известно, сколько детей излечили от гепатита C в 2024 году

Врачи вылечили более 2,3 тыс. детей с диагнозом гепатит C, поставляемые фондом "Круг добра" лекарства имеют практически 100-процентную эффективность. Об этом сообщил глава фонда протоиерей Александр в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Еще одно достижение, о котором хочется рассказать, - это борьба с гепатитом С. Для его лечения фонд поставляет лекарственные препараты. Лекарства имеют практически 100-процентную эффективность, и за прошедший период мы вылечили 2 370 детей от этого стигматизирующего заболевания. Вот такой замечательный эффект", - сказал Ткаченко.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что реализация федерального проекта "Борьба с гепатитом C" позволила пролечить всех детей с гепатитом C в России, инфицированные дети сразу же получают необходимое лечение.