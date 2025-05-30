С сентября 2025 года в России вводится новая система профилактических медицинских осмотров, направленная на проверку репродуктивного здоровья у детей. Эту инициативу представил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

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Согласно предложенному порядку, первые такие осмотры будут проводиться у детей, достигших шестилетнего возраста. После этого начального этапа проверки будут возобновляться уже в подростковом периоде. Начиная с 13 лет, осмотры репродуктивной системы у детей станут ежегодными. Таким образом, Минздрав планирует осуществлять регулярный мониторинг состояния здоровья подрастающего поколения. Основной целью нововведения является раннее выявление и профилактика возможных нарушений репродуктивной функции.

В то время как врачи активно делятся советами по улучшению здоровья, например, о том, как бросить курить, и в стране реализуются важные проекты по сохранению репродуктивных функций у детей с онкологическими заболеваниями, российская система здравоохранения также внедряет и более широкие профилактические программы.