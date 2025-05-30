Челябинские кардиохирурги устранили у пациентки редкую патологию сердца

Кардиохирурги Челябинского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии успешно провели сложную операцию пациентке из Липецка. Учительница Светлана Ельшаева страдала от парапротезной фистулы – патологического отверстия в 7 мм возле искусственного клапана сердца, установленного ранее в Санкт-Петербурге. Дефект вызывал обратный ток крови, приводящий к остановкам сердца по ночам, сильной одышке и риску необратимой сердечной недостаточности.

«Я боялась, что ничего не получится. Думала, лишь бы врач попал заплаткой в нужное место, потерплю, сколько могу. Никакой другой надежды, кроме него, у меня не было. Сам момент попадания я не помню, а вот когда УЗИ-специалист подтвердила, что заплатка стоит на месте, тогда выдохнула», – цитирует пациентку «КП-Челябинск».

Рентгенхирург Сергей Пискунов выполнил трехчасовую эндоваскулярную операцию по установке окклюдера (специальной заплатки), закрыв фистулу. Это миниинвазивное вмешательство позволило избежать повторной операции на открытом сердце. Состояние пациентки стабилизировалось, симптомы устранены.