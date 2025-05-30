Челябинские кардиохирурги устранили редкую патологию сердца у пациентки из Липецка

РИА "ФедералПресс"

Кардиохирурги Челябинского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии успешно провели сложную операцию пациентке из Липецка. Учительница Светлана Ельшаева страдала от парапротезной фистулы – патологического отверстия в 7 мм возле искусственного клапана сердца, установленного ранее в Санкт-Петербурге. Дефект вызывал обратный ток крови, приводящий к остановкам сердца по ночам, сильной одышке и риску необратимой сердечной недостаточности.

Челябинские кардиохирурги устранили у пациентки редкую патологию сердца
© РИА Новости
«Я боялась, что ничего не получится. Думала, лишь бы врач попал заплаткой в нужное место, потерплю, сколько могу. Никакой другой надежды, кроме него, у меня не было. Сам момент попадания я не помню, а вот когда УЗИ-специалист подтвердила, что заплатка стоит на месте, тогда выдохнула», – цитирует пациентку «КП-Челябинск».

Рентгенхирург Сергей Пискунов выполнил трехчасовую эндоваскулярную операцию по установке окклюдера (специальной заплатки), закрыв фистулу. Это миниинвазивное вмешательство позволило избежать повторной операции на открытом сердце. Состояние пациентки стабилизировалось, симптомы устранены.

промо изображение