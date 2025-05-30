Как в Москве изменилось число операций по установке нейростимуляторов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за шесть лет в столице почти в 2,5 раза увеличилось количество операций по установке постоянных компактных нейростимуляторов, помогающих пациентам с заболеваниями нервной системы и позвоночника справиться с хронической болью.

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Нейростимуляторы устанавливаются и заменяются в ходе малоинвазивной операции, могут использоваться около семи лет, безопасны и управляются с пульта, сообщил глава города в своём Telegram-канале.

«Ещё несколько лет назад эта методика лечения была уникальной. Сегодня она — часть плановой медпомощи», — отметил мэр и подчеркнул, что такие достижения стали возможны благодаря модернизации московского здравоохранения.

Ранее Собянин сообщил, что в столице на базе трёх детских больниц открылось шесть специализированных центров лечения детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта.