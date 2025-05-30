Россиянка засунула внутрь себя губку для мытья посуды и пожалела

Жительница Петербурга засунула внутрь себя губку для мытья посуды ради одной цели. По данным Telegram-канала Mash, россиянка хотела продолжить заниматься сексом в дни менструации.

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Как пишет издание, девушка около двух недель назад ввела себе внутрь бытовой предмет. Горожанка предположила, что губка внутри могла впитывать все выделения и не мешать интимной жизни.

Спустя некоторое время девушка забыла вынуть из себя вещь. Позже у нее началось воспаление: поднялась температура, появилась боль.

Петербурженка попала в больницу, ее состояние стабилизировалось. Врачи запретили ей заниматься сексом в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в Москве 16-летний подросток засунул себе ручку в уретру ради эксперимента. После операции врачи с помощью камеры осмотрели мочеиспускательный канал, чтобы исключить наличие травм, и установили катетер для заживления ссадин.