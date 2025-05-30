Девочка получила отморожение руки из-за масла в холодильнике

В Иркутске девочка получила отморожение руки, доставая масло из холодильника
Врачи Ивано-Матренинской больницы в Иркутске помогли девочке, которая случайно получила отморожение. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Ребенка привезли родители. Они пояснили, что дочь хотела достать из холодильника сливочное масло и приложила руку к стенке металлической морозильной камеры. Рука прилипла к поверхности. Чтобы освободить ладонь, взрослые полили на нее теплой водой, а после этого показали девочку медикам.
«Ребенок получил отморожение 1-2 степени. Девочку оставили в стационаре на несколько дней под наблюдением врачей», — рассказал врач-комбустиолог Дмитрий Шпагин, добавив, что семья правильно оказала ребенку первую помощь.