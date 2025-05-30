Девочка получила отморожение руки из-за масла в холодильнике

Врачи Ивано-Матренинской больницы в Иркутске помогли девочке, которая случайно получила отморожение. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Ребенка привезли родители. Они пояснили, что дочь хотела достать из холодильника сливочное масло и приложила руку к стенке металлической морозильной камеры. Рука прилипла к поверхности. Чтобы освободить ладонь, взрослые полили на нее теплой водой, а после этого показали девочку медикам.