Мурашко рассказал, как изменился показатель детской смертности в стране

Показатель смертности несовершеннолетних в России на 100 тыс. детей соответствующего возраста снизился на 61,5% с 2012 года, за тот же период младенческая смертность сократилась на 57%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава России в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева.

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Согласно представленной министром презентации, смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста снизилась с 98,7 в 2012 году до 38 в 2025 году - на 61,5%.

При этом, младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми сократилась с 2012 по январь - апрель 2025 года с 8,6 до 3,7 - на 57%. Кроме того, разница по этому показателю между городом и селом сократилась в пять раз.

Ранее Мурашко сообщал, что показатель младенческой смертности на 1 тыс. человек в РФ достиг 4 промилле (число смертей на 1 тыс. новорожденных), что является одним из самых низких показателей в мире.