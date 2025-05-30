В Австралии зафиксировали первый случай нового штамма оспы обезьян

Первый случай заражения новым вариантом mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) зафиксирован в Австралии. Об этом сообщил телеканал SBS со ссылкой на Австралийский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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По информации телеканала, речь идет о штамме Clade 1b, обнаруженном у мужчины, вернувшегося из отпуска, проведенного в Таиланде. Однако, как отметили в CDC, "риск дальнейшей передачи, связанный с этим случаем, и угроза распространения штамма в Австралии остаются низкими".

Главный санитарный врач Австралии Энтони Лоулер отметил, что в стране уже приняты надежные меры для устранения риска распространения mpox.

«Все случаи заболевания в Австралии отслеживаются министерствами здравоохранения штатов и территорий. Подготовительные меры приняты и в случае необходимости мы сможем быстро отреагировать на вспышку», — сказал он.

С 1 января 2022 года по 30 апреля 2025 года из 133 стран мира в ВОЗ поступили сведения о 142 151 заболевшем mpox и о 328 умерших. Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости, однако 14 августа 2024 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь объявил режим ЧС из-за вспышки болезни в Африке.

Mpox - вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зарегистрировали в 1970 году на территории ДРК.