В Минздраве подготовили новые правила хранения лекарств

Министерство здравоохранения утвердило новый нормативный акт, регламентирующий принципы надлежащего хранения и транспортировки медикаментов, который заменит собой предыдущий приказ № 646н от 31.08.2016, утративший свою силу. Приказ № 260н находится на стадии регистрации в Министерстве юстиции. Об этом заявила Светлана Семечева, заместитель директора департамента, ответственного за регулирование обращения лекарственных средств и медицинских изделий, на конференции «ФармМедОбращение 2025».

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Предполагается, что документ вступит в силу в начале осени. Новые правила, касающиеся хранения лекарственных средств, предусматривают упрощения для аптечных учреждений и организаций оптовой торговли.

Согласно планам, новые нормы вступят в действие 1 сентября 2025 года. Приказ объединяет положения приказов № 646н и № 706н от 23.08.2010, касающегося правил хранения лекарственных средств, и вводит ряд нововведений.

Одним из ключевых изменений станет установление новых правил хранения препаратов, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), в оптовых компаниях и аптеках. По словам Семечевой, существующие жесткие требования в этой области затрудняют работу аптек с препаратами ПКУ. В связи с этим, для второго и четвертого разделов перечня ПКУ и сильнодействующих препаратов предусмотрены послабления, которые могут облегчить ситуацию.

Также будет разрешено хранить широкий ассортимент товаров аптечного ассортимента, включая медицинские изделия, дезинфицирующие средства, средства гигиены, товары для ухода за больными и детьми, диетическое питание, БАДы, косметику и другие позиции, в зоне хранения лекарственных препаратов.

Ирина Крупнова, начальник управления Росздравнадзора, сообщила, что после вступления приказа в силу будут внесены изменения в чек-листы плановых проверок.

Ранее Минздрав отменил действующие Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарств в рамках приведения национального законодательства в соответствие с правом ЕАЭС.