Врач рассказал о смертности среди заболевших новым штаммом COVID-19

Летальность от нового штамма коронавируса NB.1.8.1 сохраняется на достаточно высоком уровне — общее количество смертей достигает 0,5 процента. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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«<...> у инфицированных, которым потребовалась госпитализация, смертность достигает пяти процентов. Каждый двадцатый госпитализированный человек погибает. В группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. У этой категории больных летальность может доходить до восьми процентов», — рассказал специалист.

Болибок добавил, что россиянам нужно быть готовыми к активному распространению вируса на территории страны. В связи с этим при посещении общественных мест с большим скоплением людей врач рекомендовал надевать маски. Он аргументировал это тем, что даже в случае заражения доза инфекции будет не настолько высокой, чтобы вызвать тяжелое течение коронавируса.

Кроме того, Болибок предупредил, что у 15 процентов переболевших нового геноварианта коронавируса развивается выраженный постковидный синдром.