Стюардесса лишилась обеих ног и руки из-за распространенной инфекции

Стюардесса с 25-летним опытом лишилась обеих ног и руки из-за кишечной палочки. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

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Сара Дорман из United Airlines попала в больницу в Либертивилле, штат Иллинойс, с септическим шоком и почечной недостаточностью. Женщину ввели в искусственную кому, после чего выяснилось, что у нее тяжелое заражение кишечной палочкой.

Распространенная инфекция вызвала у Дорман заболевание крови, и в какой-то момент врачи сообщили семье пациентки, что ей осталось жить не больше 12 часов. Медикам пришлось ампутировать женщине обе ноги и руку, после чего она все же пошла на поправку.

Сейчас жизнь Дорман вне опасности. Ей предстоит долгое восстановление и выплата огромных счетов на лечение. Чтобы найти нужную сумму, ее семья открыла сбор средств.

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