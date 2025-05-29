В Таиланде, КНР и Сингапуре призывают снова носить маски

Таиланд, Китай и Сингапур столкнулись с новой волной коронавируса, правительство призывает граждан носить маски. Об этом сообщил портал Nikkei Asia.

По его информации, с 18 по 24 мая в Таиланде было зарегистрировано 53,5 тыс. случаев заражения COVID-19. До этого за весь период с января до середины мая сообщалось о 187 тыс. инфицированных. В наибольшей степени вспышка затронула столицу - Бангкок. Это связывают с проведением в апреле фестиваля Сонгкран (тайский Новый год), в ходе которого прошли традиционные битвы с использованием водных пистолетов. Со середины мая в помещениях столичных школ начали распылять дезинфицирующие средства, а некоторые учебные заведения перешли на онлайн-обучение.

В правительстве Таиланда заявили, что власти следят за тем, чтобы население было обеспечено достаточным количеством масок, одноразовых тестов и дезинфицирующих средств для рук "по справедливым ценам". Минздрав организовывает для заболевших бесплатные дистанционные консультации с врачами, в том числе через мобильные приложения, а также обеспечивает быструю доставку лекарств.

По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, с 28 апреля по 4 мая почти 16% тестов на инфекцию в больницах Китая выявили положительный результат. В последнюю неделю марта положительный результат показали 6,3% тестов. Китайский эпидемиолог Чжун Наньшань ранее заявлял, что новые варианты вируса XDV и XDV.1, которые являются доминирующими в Китае, более устойчивы к противодействию со стороны иммунной системы человека. Это значит, что даже вакцинированные или переболевшие COVID-19 люди в равной степени подвержены риску заражения. Эксперт, тем не менее, прогнозирует снижение числа заболевших в КНР в конце июня.

Сингапур также находится в состоянии готовности из-за недавнего роста случаев COVID-19. Ранее сообщалось, что Минздрав страны 13 мая впервые за год опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. В релизе отмечалось, что с 27 апреля по 3 мая было зарегистрировано на 28% больше случаев заражения, чем неделей ранее, на 30% выросло и число госпитализаций. Власти рекомендовали гражданам принимать меры предосторожности, в том числе делать прививки и носить маски в местах большого скопления людей.