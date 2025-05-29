Хирурги спасли мужчину с гематомой мозга

Врачи Орехово-Зуевской больницы прооперировали молодого человека с гематомой мозга и спасли его от инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В отделение нейрохирургии Орехово-Зуевской больницы поступил 34-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии. После проведенной диагностики стало ясно, что у пациента кровоизлияние в полушарие головного мозга. Гематома была расположена в глубоких отделах теменной доли. Причиной стало длительное внутричерепное давление», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ухудшения состояния пациента было принято решение о проведении срочной операции.

«Чтобы удалить гематому, необходимо было выполнить краниотомию – временное удаление части черепа для доступа к мозгу. Для этого мы решили использовать микрохирургическую технику, так как кровоизлияние произошло в очень глубоких отделах головного мозга. Работая обычной техникой можно было бы повредить оболочки головного мозга, что в свою очередь могло бы привести к тяжелым последствиям», – рассказал врач-нейрохирург Сардорбек Сабиров, которого цитирует пресс-служба.

В ведомстве добавили, что врачи удалили гематому, объемом 65 мл. На сегодняшний день мужчина уже выписан домой и проходит курс реабилитации.