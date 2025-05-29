У каждого россиянина появится персональный медицинский профиль

В России запускают масштабный проект по созданию профиля пациента. Проект оценивается в 4 млрд рублей.

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В России у каждого человека, когда-либо посещавшего больницу, появится свой персональный цифровой медицинский профиль.

В нем будет содержаться вся информация о его здоровье, включая анализы, которые он сдавал, обследования, сведения о перенесенных заболеваниях, результатах диспансеризации, назначениях.

Разработчики проекта уверены, что медицинский профиль поможет врачам быстрее выявить причины, вызвавшие проблемы со здоровьем пациента, а также назначить необходимое лечение.

Поскольку вся информация будет храниться в едином гибридном цифровом хранилище, врачи смогут заранее подготовиться к приему пациента.

Также россиян будут предупреждать о необходимости пройти обследования или сделать прививки. Реализация проекта оценивается в 4 млрд рублей.

Проект уже тестируется в пяти регионах: Республика Марий Эл, Республика Коми, Вологодская область, Нижегородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее сообщалось, что в России с начала года диагностику репродуктивной системы прошли 19 тыс мужчин и женщин. А эксперты предупреждают о потенциальных инфекционных угрозах для населения страны.