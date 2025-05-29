В США распространяется новый вариант коронавируса

В США наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. При этом у больных чаще всего выявляют новый штамм вируса, который особенно опасен для пожилых людей.

В США стремительно распространяется новый штамм коронавируса NB.1.8.1. Ранее высокая заболеваемость данным штаммом была отмечена в Китае.

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены текущей картиной. Как сообщает The Independent, специалистов беспокоит тот факт, что штамм распрострянется гораздо легче, чем предыдущие варианты, имеет те же симптомы, но нередко приводит к летальным случаям, особенно среди пожилых пациентов.

Что касается России, на данный момент известно о четырех случаях заболевания штаммом NB.1.8.1. Об этом ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее ученые объяснили, с чем связана высокая смертность пациентов, больных ковид, подключенных к ИВЛ.