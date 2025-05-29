Врачи в США напуганы «последствиями» для беременных после приказа о прививках

Защитники беременных женщин заявили, что они встревожены беспрецедентным и односторонним решением американского министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего исключить повторные прививки от Covid-19 из рекомендованного графика иммунизации.

© Московский Комсомолец

Включение вакцины в расписание важно для обеспечения доступа пациентов, поскольку многие планы частного медицинского страхования определяют, какие вакцины покрывать, исходя из расписания, пишет The Guardian.

“Влияние Covid-19 на беременность является для меня глубоко личным, - заявила доктор Аманда Уильямс, временно исполняющая обязанности главного врача некоммерческой организации March of Dimes, занимающейся охраной здоровья матерей и младенцев. – В разгар пандемии я ухаживала за здоровой пациенткой, которая была на 32 неделе беременности и трагически скончалась от Covid-19, несмотря на самую современную медицинскую помощь. Одним из ее последних слов было то, что она пожалела, что не сделала прививку”.

Общество медицины матери и плода (SMFM), эксперты по беременности с высоким риском, отметилов своем заявлении, что оно “решительно подтверждает свою рекомендацию о том, чтобы беременные пациентки получали вакцину против Covid-19”, и что вакцину безопасно получать на любом этапе беременности.

В заявлении Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG) говорится, что он “обеспокоен и крайне разочарован”.

“Мы также понимаем, что, несмотря на изменение рекомендаций министерства здравоохранения и социальных служб, научные данные не изменились”, - утверждает д-р Стивен Джей Флейшман, президент ACOG. “Совершенно очевидно, что заражение Covid-19 во время беременности может быть катастрофическим и привести к серьезной инвалидности, а также к разрушительным последствиям для семей”, - сказал Флейшман.

Кеннеди сделал вызвавшее скандал заявление во вторник в социальных сетях в окружении представителей администрации Трампа, назначенных в Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Национальные институты здравоохранения (NIH), которые обычно не участвуют в принятии подобных решений.

Как правило, изменения в рекомендуемом графике вакцинации основываются на открытом общественном обсуждении и рекомендации независимой группы экспертов консультативного комитета Центров по контролю и профилактике заболеваний по практике иммунизации.

Заявление Кеннеди обошло стороной как Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), так и его консультативную группу, и ни один из органов не был уведомлен о предстоящем решении, сообщили источники. В настоящее время CDC не имеет руководителя.

В директиве, официально подтверждающей это изменение, о которой также сообщило STAT, предполагалось, что Кеннеди изучил доказательства в FDA. Консультативный комитет этого агентства, структура которого аналогична структуре CDC, также был обойден.

Всего за неделю до этого глава FDA доктор Марти Макари опубликовал в New England Journal of Medicine аналогичную беспрецедентную статью, в которой беременность и недавнее зачатие были включены в список “основных заболеваний, которые могут увеличить риск тяжелого течения Covid-19”.

По состоянию на вторник на веб-сайте CDC по-прежнему сообщалось, что беременные подвергаются повышенному риску серьезных заболеваний в случае заражения Covid-19, включая повышенный риск госпитализации и необходимость интенсивной терапии. Кроме того, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вакцинированные матери передают защитный иммунитет младенцам, избегая многих рисков, связанных с заражением Covid-19 во время беременности.

Младенцы в возрасте до шести месяцев подвергаются самому высокому риску тяжелых заболеваний среди детей, причем риск для детей в возрасте до четырех лет такой же, как и для взрослых в возрасте от 50 до 64 лет, говорится в статье журнала.

“Одностороннее решение Кеннеди изменить рекомендованный CDC график иммунизации вакцинами против Covid-19 еще раз демонстрирует, почему он совершенно не подходит на должность главы минздрава”, - говорится в заявлении доктора Роберта Стейнбрука, директора по исследованиям группы по защите прав потребителей Public Citizen.

“Выступая в Конгрессе 14 мая, Кеннеди сказал: ”Я не думаю, что люди должны обращаться ко мне за медицинскими советами". Однако две недели спустя он принимает произвольные решения в области общественного здравоохранения, пренебрегая нормами и не привлекая к ответственности".

Несмотря на известный риск заражения Covid-19 во время беременности, органы здравоохранения прилагают все усилия для проведения вакцинации беременных женщин, пишет The Guardian. По данным CDC, только около 14% беременных женщин получили самую последнюю обновленную вакцину против Covid-19.

Решение Кеннеди в одностороннем порядке изменить рекомендации по вакцинации было принято в связи с тем, что некоторые из его сторонников, особенно сторонники борьбы с вакцинацией, продолжают призывать к полному изъятию вакцин против Covid-19 с рынка.