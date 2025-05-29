В Монголии зафиксирован резкий рост заражения корью

Случаи заражения корью в Монголии резко возросли и приблизились к четырем тыс., что вызывает очереди из граждан, обратившихся за экстренной помощью в национальный центр инфекционных заболеваний. Об этом сообщила его пресс-служба.

© РИА Новости

"Вспышка кори в Монголии достигла точки, когда наш центр не в состоянии справиться с наплывом граждан, которые выстраиваются в очередь со своими детьми в ожидании экстренной помощи. Если 26 мая было 3 356 лабораторно подтвержденных случаев этой инфекции, то по состоянию на 29 мая число резко выросло до 3 939", - сообщило медицинское ведомство.

Под наблюдением врачей находятся 44 774 человека, контактировавших с заболевшими. В основном инфекция передается в школах, где порой на один класс приходится двое зараженных корью. Около 40% инфицированных составляют дети в возрасте 10-14 лет. На возрастную группу до 4 лет приходятся 22% заболевших.

Первые пять зараженных корью прибыли в Монголию зарубежными авиарейсами в конце февраля 2025 года. Первый летальный исход произошел 13 мая. В последний раз в стране вспышка этой болезни среди детей была зафиксирована в марте 2019 года, хотя Всемирная организация здравоохранения в 2016 году признала Монголию страной, ликвидировавшей корь.