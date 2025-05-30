Как в России планируют продвигать лекарственный патриотизм

На последнем фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге Минздрав заявил о разработке стратегии лекарственного обеспечения до 2030 года. Задачи звучат уже привычно: создание новых препаратов, прогнозирование потребностей пациентов и так далее. Однако оказалось, что создать отечественные таблетки — это полдела. Многие россияне упорно не хотят их принимать, отдавая предпочтение зарубежным препаратам. Поэтому гражданам страны хотят привить лекарственный патриотизм. Для этого может появиться специальная программа по формированию доверия к произведенным в России пилюлям. Как государство собирается лечить россиян — в материале «Ленты.ру».

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«Дженерик на дженерике, дженериком погоняет»

Фармацевтический рынок сегодня стагнирует из-за недостатка свежих идей у предпринимателей, уверен президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния: «Дженерик на дженерике, дженериком погоняет». По его мнению, крупные компании должны активно заниматься инновациями, а не просто копировать уже существующие препараты.

Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов полагает, что в ближайшие годы откроется возможность для новых проектов. Биотехнологические препараты сегодня вызывают интерес у многих игроков фармрынка. Но вывод таких сложных продуктов обходится компаниям в сотни миллионов, а иногда и миллиардов рублей.

«Мы инвестируем всю прибыль от ретейла в биотех-препараты, которые позволяют спасать жизни людей, — пояснил Цыферов. — Один из примеров — первая в России полная локализация, начиная с субстанции от клеточной линии, орфанного препарата для лечения болезни Фабри».

Эксперт уверен, что российская фарминдустрия делает оригинальные продукты не хуже западных инноваторов, которые зачастую не сами разрабатывают инновационные молекулы, а покупают свои блокбастеры (так на фармрынке называют суперпопулярный препарат) у небольших биотехнологических компаний.

Однако из-за недоверия и предвзятости пациенты часто отказываются от отечественных лекарств и настойчиво добиваются назначения зарубежных аналогов через врачебные комиссии, особенно когда речь идет об орфанных заболеваниях, то есть редких болезнях.

Фармпроизводители уверены, что государство должно более внимательно относиться к регулированию этого вопроса. Они настоятельно призывают включать отечественные препараты в клинические рекомендации первой линии терапии. Кроме того, производители считают, что государство в первую очередь должно закупать для госпитального сегмента локально произведенные инновационные российские продукты, поддерживая таким образом отечественную фармацевтическую промышленность.

Создать федеральную программу повышения доверия населения к отечественным препаратам предложила Лилия Титова, исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО).

«Можно разрабатывать новые препараты, но если есть приверженность пациента к какой-то терапии, конкретной торговой марке, то, как правило, перевести его на другую очень сложно, — пояснила она в своем выступлении на фармфоруме. — Без влияния врача и первостольника (сотрудника аптеки — прим. "Ленты.ру") продажи российских препаратов не увеличить. Да, они растут, но, по данным аналитических агентств, довольно медленно».

Минпромторг поддерживает эту инициативу. По словам Екатерины Приезжевой, заместителя главы ведомства, в министерстве созданы рабочие группы с участием главных внештатных специалистов Минздрава. На этих встречах, помимо других вопросов, обсуждаются меры по укреплению доверия к продукции отечественных компаний.

Что в Минздраве говорят об обеспечении россиян лекарствами?

Российский фармацевтический рынок успешно справляется с вызовами, несмотря на санкции, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. Он отметил, что угрозы превратились в возможности. По словам чиновника, объем фармрынка составляет 2,7 триллиона рублей, из которых 63 процента в натуральном выражении занимают препараты российского производства. Уже сегодня большая часть (84,7 процента) лекарств, которые закупает государство для льготников и больниц, — российские. Национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья» предусматривает до 2030 года запуск в России еще десятков инновационных препаратов, медицинских изделий и технологий.

«Параллельно разрабатываются универсальные инструменты для прогнозирования и анализа перспектив этих препаратов, — пояснил Глаголев. — Они помогут определить их место на рынке, ускорить регистрацию, включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) и клинические рекомендации, а также оценить потенциал для частных инвестиций. Все эти решения должны быть прозрачными и платформенными».

Другое важное направление работы Минздрава — наращивание производства популярных лекарственных средств, которые требуются государству, но пока не производятся в России. Например, вакцин, включенных в национальный календарь профилактических прививок, или орфанных препаратов. Задача состоит в том, чтобы сделать выпуск таких лекарств более привлекательным для инвесторов.

Кроме того, государство намерено работать над улучшением оценки экономической эффективности лекарств. Это позволит более точно прогнозировать их использование в медицине и формировать перечень ЖНВЛП.

Сергей Глаголев подчеркнул, что залог стабильности лекарственного обеспечения заключается в развитии импортозамещения препаратов, которые в настоящее время не защищены патентами. Он добавил, также важно, чтобы фармацевтическая промышленность могла быстро выводить на рынок дженерики и биоаналоги после истечения патентной защиты.

«Важную роль здесь играют механизмы прогнозирования потребностей в дженериках, разрабатываемые в том числе совместно с Координационным центром правительства России, — добавил чиновник. — Эти механизмы нужны для адаптации к изменениям спроса после истечения патентов и появления новых лекарств. Точность прогнозирования рынка дженериков помогает контролировать цены».

В списках не значатся

По оценке депутата, заместителя председателя комитета по здравоохранению Госдумы Алексея Куренного, в России действуют около 17 госпрограмм лекарственного обеспечения россиян. Как полагает депутат, главный минус этой системы в том, что она мозаичная — покрывает не полностью все потребности, а 20 процентов от необходимого.

Доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Северо-Западного медуниверситета имени Мечникова Ольга Ризаханова отмечает, что некоторые социально значимые болезни включены сразу в несколько лекарственных программ. Среди них — туберкулез, гепатиты, рак, ВИЧ и диабет. Однако есть заболевания, которые до сих пор на федеральном уровне не обеспечиваются лечением.

Например — артериальная гипертензия, то есть повышенное давление, которой, по статистике, страдает едва ли не каждый второй россиянин старшего возраста. Это один из главных факторов риска инсультов и инфарктов. Однако именно по этой широко распространенной и социально значимой болезни в России отсутствует отдельная федеральная программа льготного лекарственного обеспечения. Ризаханова констатирует:

«Единственная возможность получить бесплатные лекарства для таких пациентов — стать инвалидом».

Часть патологий, которые характеризуются повышением давления, вошли в лекарственную программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но нужно понимать, что там основной акцент сделан на пациентах, переживших сосудистые катастрофы — инфаркты и инсульты.

«Получилось, что мы боремся с последствиями, — делает вывод ученый. — Экономически это гораздо тяжелее, чем заниматься профилактикой той же артериальной гипертензии».

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — еще одно серьезное заболевание, под которое нет федеральных программ поддержки. По словам главного внештатного специалиста-пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, около семи процентов россиян страдают от ХОБЛ. Заболевание занимает второе место среди главных причин смерти в возрастной группе 35-45 лет в категории дыхательной патологии.

На пульмонологическом форуме, который прошел в апреле 2025 года, Авдеев заявил, что ежегодные затраты на лекарственную терапию пациентов с ХОБЛ, не имеющих инвалидности (и, следовательно, права на бесплатные лекарства), оцениваются примерно в 15,2 миллиарда рублей. Однако эти средства могли бы ежегодно спасать жизни более 100 тысяч россиян.

Медицинское неравенство

По словам директора Института развития общественного здравоохранения Юрия Крестинского, в России, несмотря на СВО, расходы на здравоохранение растут ежегодно. Если в 2005 году государственное финансирование (включая лекарственное обеспечение) насчитывало 552 миллиарда рублей, в 2024 году — 6700 миллиардов. При этом официальные расходы граждан на платную медицинскую помощь также значительно увеличились — с 109 миллиардов до 1571 миллиарда рублей за тот же период.

Как поясняет эксперт, расходы на государственное лекарственное обеспечение граждан в разных регионах различаются в разы. Больше всего в стране на лечение пациентов тратится в Санкт-Петербурге — порядка 26 тысяч рублей в год на человека. В пять раз меньше — в Ингушетии, 5382 рубля.