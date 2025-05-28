Названы четыре малозаметных признака рака поджелудочной железы

Резкие колебания уровня сахара в крови, боли в животе и спине, симптомы расстройства пищеварения и желтуха могут быть признаками рака поджелудочной железы. Об этом рассказал хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании, доктор Ахмед Эззат. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

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По словам врача, одним из наиболее незаметных симптомов может быть внезапное развитие диабета второго типа или резкое ухудшение контроля сахара у тех, кто уже страдает этим заболеванием. Это связано с тем, что поджелудочная железа вырабатывает инсулин — гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови. При опухолевом процессе выработка гормонов, в том числе инсулина и глюкагона, может нарушаться, что приводит к нестабильному сахару. Врач отметил, что такие колебания глюкозы могут вызывать обостренное и резкое чувство голода.

Еще один симптом, на который следует обратить внимание, — это боль в животе или спине, особенно если она усиливается после еды или в положении лежа, и ослабевает при наклоне вперед. Кроме того, доктор Эззат отметил, что вздутие и другие признаки расстройства желудка также могут быть тревожным сигналом.

Особое внимание эксперт советует уделить появлению желтухи — пожелтению кожи и, чаще всего, белков глаз. Этот симптом может быть связан с опухолью, перекрывающей желчный проток. В норме он отводит желчь в кишечник, но при блокировке желчь попадает в кровь, вызывая характерное изменение цвета кожи и глаз.

Отмечается, что желтуха чаще возникает при раке головки поджелудочной железы. Доктор Эззат подчеркнул, что белки глаз нередко выдают проблему раньше, чем кожа.