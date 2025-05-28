Хирурги спасли жизнь младенцу с паховой грыжей

Хирурги из Муравленко спасли жизнь младенцу с паховой грыжей
Врачи муравленковской городской больницы успешно провели экстренную операцию двухмесячному ребенку с ущемленной паховой грыжей. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Родители младенца обратились в приемное отделение после того, как заметили у ребенка отказ от еды и выраженное беспокойство. В ходе осмотра врачами было диагностировано ущемление паховой грыжи — состояние, требующее немедленного хирургического вмешательства.
Согласно медицинским протоколам, дети с подобными патологиями подлежат переводу в специализированные учреждения. Однако в связи с риском осложнений транспортировка пациента была признана невозможной. Медицинская бригада приняла решение провести операцию на базе местного учреждения.
В настоящее время пациент выписан в удовлетворительном состоянии.
Ранее сообщалось, что травматолог из Ноябрьска выявил у пациента редкий рак по рентгену перелома.