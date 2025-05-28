Гинеколог назвала самый опасный период беременности

Беременность — это время, когда женщине нужно быть особенно внимательной к своему здоровью и образу жизни. Однако есть период, когда риск осложнений особенно высок, предупредила в разговоре с «Газета.Ru» акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова.

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«Каждый триместр беременности играет важную роль в развитии плода, однако именно первый считается наиболее критичным. В этот период происходит имплантация эмбриона в полость матки, формируются зачатки органов и систем будущего ребенка. Поэтому именно на ранних сроках беременности наиболее высок риск возникновения осложнений — в частности, кровотечений и самопроизвольного выкидыша», — предупредила Казакова.

Она отметила, что на начальном этапе беременности женщина может даже не подозревать о своем положении, однако именно в это время воздействие вредных внешних факторов может нанести максимальный ущерб плоду. Среди таких факторов: употребление алкоголя, курение, занятия травмоопасными видами спорта, прием потенциально опасных медикаментов, а также влияние рентгеновского излучения и другие.

Для того чтобы беременность протекала благополучно, Казакова рекомендовала как можно раньше обратиться к акушеру-гинекологу. Это позволит своевременно провести необходимые лабораторные и инструментальные исследования, получить рекомендации по питанию, образу жизни, а также при необходимости начать прием витаминов и поддерживающих препаратов.