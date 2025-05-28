В ВОЗ рассказали, как обстоит ситуация с коронавирусом в 2025 году

Заболеваемость коронавирусом вновь начала расти с февраля текущего года, доля положительных тестов на контрольных пунктах достигла 11% впервые с прошлого июля. Об этом говорится в сводке на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Согласно данным, полученным с контрольных пунктов, с середины февраля 2025 года глобальная активность SARS-CoV-2 растет, а доля положительных результатов тестов достигла 11%, что не наблюдалось с июля 2024 года", - указывается в тексте.

По данным ВОЗ, рост в основном наблюдается в странах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана. Эксперты организации подчеркивают, что вакцинация остается ключевой мерой профилактики тяжелых форм заболевания и летальных исходов от коронавируса.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием COVID-19 действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ на 16 марта 2025 года, в мире зарегистрировано 777 664 564 случая заражения коронавирусом и 7 091 788 летальных исходов.