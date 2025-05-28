Врачи спасли 10-летнюю девочку с обширным инсультом

Врачи из Детской клинической больницы имени Рошаля спасли 10-летнюю пациентку, у которой во время принятия ванны неожиданно развился обширный ишемический инсульт, сообщает пресс-служба областного Минздрава Подмосковья.

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«Девочку срочно доставили бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии в Детский клинический центр имени Рошаля. Как рассказала мать, у ребенка во время купания внезапно проявились слабость в правых руке и ноге, перекос лица, проблемы с речью и непонимание обращенных к ней слов. Компьютерная томография исключила кровоизлияние, а МРТ выявила полную окклюзию левой внутренней сонной артерии большим тромбом, что свидетельствовало об обширном ишемическом инсульте в левом полушарии мозга», – говорится в официальном сообщении.

Как отметила руководитель неврологического отделения Нина Маслова, при подобном диагнозе отсутствие своевременной терапии может привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.

Если больной поступает в стационар в течение 4,5 часа с момента появления первых признаков, ещё сохраняется вероятность восстановления кровоснабжения. Благодаря оперативным действиям родителей девочка оказалась в больнице спустя два часа.

«Мы провели тромболитическую терапию – медикаментозное вмешательство для разрушения тромба. Это помогло избежать тяжелой инвалидности и спасло жизнь ребенку», – подчеркнула Маслова.

В настоящее время состояние девочки оценивается как стабильное, она проходит курс восстановительного лечения в неврологическом отделении. В скором времени ей назначат курс реабилитации в отделении детского центра.