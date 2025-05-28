В России создадут новые клеточные препараты для продления здоровой жизни

В этом и начале следующего года в медицинскую практику будут внедрены биомедицинские клеточные продукты и продукты тканевой инженерии, регенеративной биомедицины, нейротехнологии. Это то направление, которое является приоритетным для нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья", в который входят 5 федеральных проектов. Об этом на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия" заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

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Она подчеркнула, что в первую очередь эти разработки и продукты направлены на восстановление утраченных функций или тканей, на когнитивное здоровье.

"Впервые поддержку таких исследований мы начали в 2023 году в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека". Это целая линейка уникальных возможностей, которые перед нами открываются. Что же мы планируем увидеть в ближайшее время и на что мы надеемся? Первое - это биомедицинский клеточный продукт для лечения мужского бесплодия. В современных демографических условиях восстановление репродуктивной функции имеет большое значение. Стартовавшая с 2024 года репродуктивная диспансеризация показала, что ее прошли почти 7 миллионов человек, из них 2,6 миллиона мужчин, и это позволило нам выявить свыше 230 тысяч заболеваний репродуктивной сферы. Организовано лечение. Надеемся, что после завершения клинических исследований, с конца 2025 года, появится возможность применять этот препарат", - рассказала Голикова.

Второй биомедицинский клеточный продукт, который сейчас разрабатывается, предназначен для лечения ран и ожогов. Ежегодно с такими поражениями в медицинские организации обращается свыше 200 тысяч человек. Этот продукт важен и в условиях проведения Специальной военной операции.

"Надеемся увидеть данный продукт в ближайшее время после завершения всех исследований. Третье направление - продукты тканевой инженерии для регенеративной медицины, включая восстановление хрящевой ткани крупных суставов, которые уже включены в клинические рекомендации и могут использоваться медицинскими организациями страны. Они мало травматичны для пациента, не требуют длительной реабилитации, а значит заменяют эндопротезирование. Потенциально они показаны более полутора миллионам наших граждан. А это - свободное движение, активный образ жизни, высокое качество жизни. В начале 2026 года мы ожидаем препараты для восстановления хрящей и для лечения поражений головного и спинного мозга, клинические исследования по которым проходят в настоящее время в рамках того национального проекта, который я сегодня представляю", - подчеркнула Голикова.

В начале следующего года, по ее словам, ожидается регистрация первого российского прибора для коррекции когнитивных и стрессовых расстройств. В среднесрочной перспективе запланирована разработка панелей и тест-системы для определения биологического возраста и процессов старения органов и тканей. Это еще больше сократит сроки диагностики предрисков старения.

Как рассказала вице-премьер, наши ученые предполагают получить и внедрить лекарственные препараты, восстанавливающие стареющие клетки и функции.

"Вы скажете, что это невероятное будущее. Да, какое-то время назад мы могли говорить, что это невероятное будущее, но сейчас это уже реальность, с которой мы с вами работаем. Медицина здорового долголетия - это в первую очередь возможность прийти, пройти обследование и получить рекомендации. Поэтому в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" - другого большого национального проекта, который стартовал по поручению главы государства с 1 января этого года, начинаем проводить трансформацию Центров здоровья и кабинетов медицинской профилактики. Мы исходим из того, что меняем их функции и переориентируем их от участия только в диспансеризации и работе с факторами риска развития заболеваний, в лидеров предупредительной медицины, работе с предрисками", - подчеркнула Голикова.

Основными функциями Центров здоровья нового образца станут выявление предрисков развития заболеваний и их устранения. Работа будет направлена на выявление отклонения по отдельным параметрам и прослеживаемость на взаимосвязь с механизмами старения. Это еще не риск развития заболевания, это то, что в последующем может привести к такому риску. Например, повышенный холестерин. Все знают, что это не слишком хорошо. Но пока здоровье не дает серьезных сбоев, мало кто обращает на этот показатель внимание. На самом деле - это уже серьезный звонок к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Но если скорректировать режим питания, больше двигаться, можно привести этот параметр в норму.

Обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, Татьяна Голикова отметила, что Минздраву следует рассмотреть вопрос появления новой должности - врач медицины здорового долголетия.

"Это те, кто первыми будут принимать пациентов в Центрах здоровья. Для центров здоровья нужны отечественные тест-системы, экспресс-анализаторы, которые позволяют врачу оперативно, за 5-10 минут, пока идет прием, получать данные об основных факторах риска. Сейчас такие анализаторы есть только иностранного производства, а нам нужно производить свои, более дешевые. А чтобы контролировать параметры человека, надо развивать российский рынок", - подчеркнула Голикова.

Она подчеркнула, что медицина здорового долголетия должна быть доступной и по месту жительства.

"И это, наверное, одна из самых сложных тем, потому что это работа регионов. Медицина долголетия должна быть доступной и на рабочем месте. Для правительства это абсолютные приоритеты. И мне бы хотелось, чтобы это было приоритетом и для регионов, и для работодателей. С прошлого года работодатели получили возможность в рамках обязательного медицинского страхования развивать у себя медицинские подразделения или заключать договоры с медицинскими организациями для организации диспансерного наблюдения на рабочем месте. Работа начата. Например, за прошлый год на рабочем месте прошли диспансерное наблюдение свыше 1,2 миллиона наших граждан. Из них 400 тысяч в медицинских подразделениях, организованных самими работодателями. Теперь важно, чтобы мы организовали не только диспансеризацию, но и выявление предрисков развития заболеваний и слежения за ними", - уточнила Голикова.

Она отметила и важность семьи для укрепления здоровья. Так, по данным международных исследований, в семьях доля лиц, занимающихся физической активностью, на 15 процентов выше, чем у граждан, не имеющих семью. Уровень распространения вредных привычек в семьях также ниже, на 21 процентов, а начало развития хронических заболеваний наблюдается на 5-6 лет позже, чем у одиноких.