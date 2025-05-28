Онищенко: комары-переносчики тропических лихорадок могут появиться на юге России

ТАССиещё 6

Опасные комары, которые являются переносчиками многих тропических лихорадок, могут появиться на юге европейской части России. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Комары-переносчики тропических лихорадок могут появиться и в России
© РИА Новости
"Тигровые комары, являющиеся переносчиками лихорадки чикунгунья раньше были ближе к экватору, а с потеплением они передвигаются к макушке земного шара. <...> Расширение ареала комаров может произойти. Посмотрите на глобус, сейчас чикунгунья регистрируется во Франции, поскольку там есть те комары, которые ее передают, это уже не Африка. И если провести по широте на карте линию, посмотреть, где эта французская провинция, в которой сейчас вспышка лихорадки, то она будет позиционироваться на нашем черноморском побережье", - сказал он.

Онищенко добавил, что в центре европейской части России насекомые пока не появятся из-за более холодного климата.

Ранее издание Politico сообщило, что власти Франции сталкиваются с распространением тропических лихорадок на фоне роста популяции разносящих их тигровых комаров (Aedes albopictus) из-за изменений климата.

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