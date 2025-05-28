Комары-переносчики тропических лихорадок могут появиться и в России

Опасные комары, которые являются переносчиками многих тропических лихорадок, могут появиться на юге европейской части России. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Тигровые комары, являющиеся переносчиками лихорадки чикунгунья раньше были ближе к экватору, а с потеплением они передвигаются к макушке земного шара. <...> Расширение ареала комаров может произойти. Посмотрите на глобус, сейчас чикунгунья регистрируется во Франции, поскольку там есть те комары, которые ее передают, это уже не Африка. И если провести по широте на карте линию, посмотреть, где эта французская провинция, в которой сейчас вспышка лихорадки, то она будет позиционироваться на нашем черноморском побережье", - сказал он.

Онищенко добавил, что в центре европейской части России насекомые пока не появятся из-за более холодного климата.

Ранее издание Politico сообщило, что власти Франции сталкиваются с распространением тропических лихорадок на фоне роста популяции разносящих их тигровых комаров (Aedes albopictus) из-за изменений климата.