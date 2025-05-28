В Подмосковье появится производство вакцины от менингококковой инфекции

Правительство Московской области и биофармацевтическая компания "Петровакс фарм" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания реализует первый в России проект по локализации полного цикла производства вакцины против менингококковой инфекции, оно будет запущено в 2026 году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"В рамках соглашения компания "Петровакс фарм" реализует первый в России проект по локализации полного цикла производства вакцины против менингококковой инфекции на действующем предприятии в подмосковном Подольске. Объем инвестиций в проект превысит 3 млрд рублей. Производственные мощности компании позволят выпускать более 3 млн доз вакцины ежегодно. Запуск производства состоится уже в 2026 году и позволит создать 70 новых рабочих мест в регионе", - привели в пресс-службе компании слова Зиновьевой.

Плановые мощности производства позволят полностью покрыть потребности отечественного рынка в вакцине, а также обеспечат возможности для экспорта продукции, в том числе в страны СНГ.

"Производство препарата в России позволит сделать вакцинацию против смертельно опасного заболевания доступнее: стоимость препарата предполагается как минимум на 20% ниже уже зарегистрированной четырехвалентной конъюгированной полисахаридной вакцины для профилактики менингококковой инфекции", - подчеркнули в компании.

Вице-президент по корпоративным коммуникациям "Петровакс фарм" Кирилл Данишевский отметил, что компания рассчитывает на начало полноценной вакцинации россиян препаратом в 2026 году.

Новая четырехвалентная конъюгированная полисахаридная вакцина против менингококковой инфекции серогрупп A, C, Y и W-135 в настоящее время проходит клинические исследования в России, ее регистрация ожидается в начале 2026 года. Препарат зарегистрирован в Китае в 2021 году и имеет широкий опыт применения: уже вакцинировано более 3 млн человек. Согласно проведенным клиническим исследованиям в КНР, вакцина обладает благоприятным профилем безопасности и одобрена к использованию в педиатрической практике, рассказали в компании.