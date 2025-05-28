Почему рак легких в России выявляют слишком поздно в 70% случаев

Главный внештатный специалист Минздрава по лучевой и инструментальной диагностике Игорь Тюрин сообщил, что в России более 70% случаев рака легких выявляют на поздних стадиях, что существенно усложняет лечение и снижает шансы на полное выздоровление. Каждый год в стране фиксируется около 50 тысяч новых случаев заболевания, преимущественно среди мужчин.

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Основная сложность выявления рака легких заключается в бессимптомном течении заболевания на начальных этапах. Лишь небольшая часть больных замечает ранние признаки, такие как кашель, кровохаркание или затрудненное дыхание.

Тем не менее, положительные сдвиги наблюдаются в регионах, внедривших программы раннего скрининга. В Москве, Красноярском крае, Оренбургской и Тюменской областях запущены программы диагностики с использованием низкодозовой компьютерной томографии. Применение таких методик позволило значительно повысить долю пациентов с ранними стадиями заболевания и снизить количество запущенных случаев. Ранее в России растет заболеваемость инфекционными заболеваниями, вакцинация от которых включена в национальный календарь прививок. Более того, отмечены случаи летального исхода от инфекций, которые считаются легкими заболеваниями.