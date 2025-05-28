Медики помогли родиться ребенку с пятикратным обвитием пуповиной

Врачи Московского областного перинатального центра (МОПЦ) в Балашихе помогли родиться ребенку с пятикратным обвитием пуповины вокруг шеи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«У пациентки планировались естественные роды, однако при проведении кардиотокографии мы выявили патологические изменения. В связи с ухудшением состояния ребенка было принято решение о срочном оперативном родоразрешении – кесаревом сечении. Операция прошла без осложнений и длилась около 30 минут», – рассказала врач акушер-гинеколог медучреждения Лариса Иванчук, которую цитирует пресс-служба.

По словам специалиста, пятикратное обвитие встречается крайне редко и несет большие риски для ребенка.

«Однако благодаря своевременно принятому решению и слаженной работе команды врачей малыш родился без травм и осложнений, с хорошими показателями по шкале Апгар», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.