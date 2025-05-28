Врачи спасли женщину с разрывом сосуда в мозге

Курские медики спасли жизнь местной жительницы, которая поступила в областную больницу с высокой температурой и сильной головной болью. При обследовании выяснилось, что у пациентки разрыв аневризмы сонной артерии мозга. Это тяжёлое состояние, которое без квалифицированной помощи могло закончиться гибелью пациентки.

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Врачи регионального сосудистого центра провели сложнейшую операцию, во время которой бедренную артерию ввели микрокатетеры в мозг и с помощью тончайших спиралей закрыли повреждённый участок артерии. Это позволило остановить кровотечение и во избежание повторного разрыва.

Трудностей добавляло то, что у пациентки из-за врождённой особенности сонная артерия имеет извилистую форму. Сейчас пациентка восстанавливается и проходит курс реабилитации.