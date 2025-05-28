Врачи спасли женщину с разрывом сосуда в мозге

Врачи курской облбольницы спасли женщину с разрывом сосуда в мозге
Курские медики спасли жизнь местной жительницы, которая поступила в областную больницу с высокой температурой и сильной головной болью. При обследовании выяснилось, что у пациентки разрыв аневризмы сонной артерии мозга. Это тяжёлое состояние, которое без квалифицированной помощи могло закончиться гибелью пациентки.
Врачи регионального сосудистого центра провели сложнейшую операцию, во время которой бедренную артерию ввели микрокатетеры в мозг и с помощью тончайших спиралей закрыли повреждённый участок артерии. Это позволило остановить кровотечение и во избежание повторного разрыва.
Трудностей добавляло то, что у пациентки из-за врождённой особенности сонная артерия имеет извилистую форму. Сейчас пациентка восстанавливается и проходит курс реабилитации.