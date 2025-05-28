Снизилась цена на препарат для терапии острого инфаркта миокарда

ФАС сообщила о снижении цены на препарат для терапии острого инфаркта миокарда на 18%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Нектелиза" в рамках МНН "Тенектеплаза". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Согласованная цена на "Нектелизу" снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Метализе" на 18%", - указали в службе.

Так, цена за флакон лиофилизата в дозировке 50 мг дженерика согласована на уровне 40 548 рублей, при этом цена за такую же упаковку лекарственного препарата "Метализе" - 49 900 рублей.

Согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.