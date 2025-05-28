В Камбодже сообщили о новом случае смерти человека из-за птичьего гриппа

Власти Камбоджи подтвердили факт смерти 11-летнего мальчика в провинции Кампонгспы в результате заражения вирусом птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

Согласно данным ведомства, ребенок был госпитализирован в критическом состоянии с симптомами лихорадки, кашлем и затрудненным дыханием. Медики установили, что мальчик был инфицирован после того, как неделю назад на домашней птицеферме его семьи произошло несколько случаев гибели кур и уток. Результаты анализов подтвердили положительный результат теста на вирус птичьего гриппа H5N1. Несмотря на все усилия медиков, 27 мая мальчик умер.

Это уже четвертый случай смерти среди людей в результате заражения вирусом гриппа H5N1, зарегистрированный в королевстве в 2025 году. В марте в провинции Кратьэх трехлетний мальчик умер от заражения птичьим гриппом после контакта с птицей на ферме, где ранее была зафиксирована гибель пяти кур.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила в июле 2024 года с чрезвычайным предупреждением о глобальном риске новой вспышки птичьего гриппа H5N1 и призвала страны принять срочные меры для усиления эпидемиологического надзора, обмена информацией и результатами научных исследований для предотвращения потенциальной пандемии. ВОЗ относит Камбоджу к числу государств с повышенным риском распространения вируса птичьего гриппа. В королевстве было зарегистрировано 75 случаев инфицирования людей гриппом H5N1, из них 46 завершились смертельным исходом.