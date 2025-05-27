Роспотребнадзор ответил, есть ли в России случаи завоза лихорадки Чикунгунья

По сообщениям Роспотребнадзора, в текущем эпидемиологическом периоде в России не зарегистрировано ни одного случая завоза лихорадки Чикунгунья, пограничный контроль осуществляется по системе «Периметр».

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При этом в Шри-Ланке в настоящее время наблюдается интенсивная вспышка заболевания, но случаев локальной передачи на территории России не зарегистрировано в связи с отсутствием благоприятных условий. Заболевание передаётся в основном через укусы комаров, вызывая такие симптомы, как высокая температура, головная и мышечная боль.

Распространение вируса наблюдалось в таких странах, как Индия, Африка и Азия, а в последнее время случаи заболевания были зарегистрированы в Европе и Северной Америке. В Мексике и Гватемале активная передача заболевания наблюдается с 2015 года. Отечественные тест-системы в России позволяют быстро диагностировать чикунгунью, обеспечивая своевременное выявление и реагирование на случаи заболевания.