В Госдуме высказались об идее сделать аптеки частью системы здравоохранения

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT назвал правильным решением, что аптеки станут частью системы здравоохранения.

«На самом деле это и есть часть большой системы здравоохранения — обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми расходными материалами. Речь идёт об ОКВЭДе, об экономической деятельности, новом виде экономической деятельности и системе здравоохранения», — объяснил парламентарий.

Он добавил, что этот вопрос носит техническо-экономический характер.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина заявила, что в России с 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения.