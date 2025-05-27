В Госдуме сообщили, когда аптеки станут частью системы здравоохранения

С начала следующего месяца аптеки в РФ станут частью системы здравоохранения. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

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По ее словам, с момента перехода аптек из категории торговли (ОКВЭД 47.73) в категорию деятельности в сфере здравоохранения (ОКВЭД 86.90.9) фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены медработникам.

«Фармацевты - это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Теперь это отражено и на уровне классификаторов», — отметила Дрожжина.

При этом она уточнила, что льготы в каждом регионе могут отличаться.

Для граждан РФ, добавила депутат, нововведение ничего не изменит: цены на жизненно необходимые лекарственные препараты останутся прежними, поскольку они, как и раньше, будут находиться под государственным контролем.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ восстановило отсроченное обслуживание рецептов на лекарства, которых временно нет в аптеке. Начнут действовать новые правила с 1 сентября.