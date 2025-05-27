Эксперт сообщил о реальном числе россиян, страдающих ХОБЛ

Реальное число россиян, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), может достигать примерно 12 млн человек, это порядка 7% взрослого населения страны. Пациенты с ХОБЛ без инвалидности не получают льготные лекарства, хотя смертность от нее в 25 раз выше, чем от бронхиальной астмы, сообщил ТАСС главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию о здоровье легких, которая призывает к принятию срочных мер по усилению первичного звена здравоохранения, снижению факторов риска, таких как загрязнение воздуха и курение табака, а также борьбе со стигматизацией и неравенством в вопросе диагностики и лечения респираторных заболеваний. Согласно резолюции, за 2021 год заболевания легких - туберкулез, пневмония, астма, ХОБЛ и рак легкого стали причиной более 18 млн смертей по всему миру.

«По данным Минздрава, ХОБЛ страдают около 1 млн россиян, но реальное количество больных может быть выше. Так, по результатам эпидемиологических исследований, ХОБЛ могут страдать около 7% взрослых россиян, то есть примерно 12 млн человек», — рассказал Авдеев.

По его словам, гиподиагностика является одной из ключевых проблем в борьбе с ХОБЛ.

«Причина кроется в отсутствии специфических симптомов заболевания, а также в низкой информированности населения. Выраженные симптомы появляются уже тогда, когда есть большая потеря дыхательных функций», — подчеркнул он.

Авдеев отметил, что несмотря на наличие современных лекарственных препаратов для терапии, системного подхода к лечению ХОБЛ в России не выработано. Специалист отметил, что льготные лекарственные препараты доступны только пациентам с инвалидностью, в то время как люди без нее часто остаются без необходимой терапии.