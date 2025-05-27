У женщины развилась онкология из-за пластической операции

В Челябинской области впервые зарегистрирован случай имплант-ассоциированной лимфомы у пациентки после операции на грудь. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. В целом по России было около 14–16 подобных случаев

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У 40-летней жительницы региона после установки имплантов начала накапливаться жидкость в области ложа импланта — объем достигал от 200 мл до литра, что является ненормальным. Женщина пришла в Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины после того, как другие методы лечения не дали результатов.

Благодаря совпадению клинической картины с данными из научных публикаций, врачи поставили предварительный диагноз. Патоморфологические исследования подтвердили его, а окончательное подтверждение было получено после отправки образцов в референс-лабораторию Санкт-Петербурга.

Онколог отметил, что на ранней стадии заболевания врачи просто удаляют отторгающийся имплант. Операцию делали медики Челябинского онкоцентра. После удаления пораженного импланта челябинке установили новый имплант — для симметрии.

Осложнения после операции на грудь — нередкое явление. Однако неудачи, которые изредка случаются при операциях на женской груди, вряд ли остановят рост спроса на подобные хирургические вмешательства.