Эксперт оценил идею запретить продажу противозачаточных без рецепта

Член научно-экспертного совета при комиссии Совета Федерации по семейному праву Элина Жгутова считает, что ограничения на продажу противозачаточных таблеток в России надо было вводить давно. Об этом эксперт заявила в эфире Радио «Комсомольская правда».

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По ее словам, прием таких препаратов может быть опасен.

«Я считаю, что это, можно сказать, запоздалая уже реакция, нужно было гораздо раньше все это сделать. Я так понимаю, что отдельные препараты у нас уже запрещены, то есть не продаются по рецептам. По крайней мере, те, что содержат мефапристон. А есть еще группа препаратов, которые содержат другое вещество, не выговоришь (название). Вот по ним еще нет ограничений. Сейчас частично, видимо, депутаты предлагают полный запрет продажи без рецепта, потому что эти препараты еще и в лекарственных целях (применяются), не только в качестве прерывания беременности. Предполагается, что по этим рецептам их использовать можно, а в качестве контрацептивов это, конечно, недопустимая мера, потому что, по сути, это фармацевтический аборт», — заявила эксперт.

Собеседница считает недопустимым тот факт, что подобные препараты находятся в свободной продаже.

Ранее эксперт ВОЗ пояснила, чем противозачаточные таблетки лучше презервативов.