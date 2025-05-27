Роспотребнадзор сообщил об активностей клещей

В России в самом разгаре сезон активности клещей. В этом году первые нападения на людей членистоногих были зарегистрированы раньше обычного. На сегодняшний день зафиксировано 175,4 тыс обращений.

В России продолжается сезон активности клещей. От укусов членистоногих уже пострадали 175,4 тыс человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Отмечается, что больше всего обращений было зафиксировано в Республике Алтай, Кировской, Томской, Костромской, Кемеровской и Свердловской областях.

В то же время, прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,7 млн россиян.

Как отметили в ведомстве, в целях уничтожения клещей на территориях страны ведется масштабная акарицидная обработка.

На сегодняшний день обработано более 143,9 тысяч гектаров, что составляет 65% от запланированного объема.

Ранее эксперты рассказали о заболеваниях, передающихся клещами. Также были озвучены правила, которые помогут защититься от укуса.