Череп раскололся на части: врачи спасли мужчину после страшной аварии

Житель Серова едва не погиб в страшной автомобильной аварии, которая произошла еще осенью прошлого года. Об этом сообщили в свердловском Минздраве, подчеркнув, что врачи специально выждали некоторый период, чтобы удостовериться в полном восстановлении пациента.

Инцидент случился в сентябре, когда мужчина с супругой и мамой отправился в горы. На пути домой мужчина потерял сознание, в результате чего их машина перевернулась. Несмотря на то, что все были пристегнуты, сам водитель получил тяжелую травму — сильный удар головой о стойку автомобиля.

Пострадавшего доставили в горбольницу Серова. Там медики обнаружили, что его череп буквально раскололся на части — снимки КТ показали масштабные повреждения. Травматолог Бахриддин Достиев вспоминает:

«Когда я увидел снимки, сразу понял — с такими травмами человек умирает 99%. Я впервые в жизни кричал на всё отделение: „Бригаду срочно в операционную!“ В тот момент у меня была одна мысль — вернуть его маме живым».

Анатолия экстренно прооперировали. В процессе операции из трещины в черепе пошла кровь — массивная кровопотеря зачастую становится фатальной для таких пациентов еще до госпитализации. Однако вмешательство было успешным: после нее мужчина находился под наблюдением в реанимации. Позже ему сделали еще одну операцию и сейчас запланирована замена фрагмента черепа на титановую пластину.

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