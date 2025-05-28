Как проект «Стану мамой» помогает женщинам родить здорового малыша

Анализ крови для оценки репродуктивного потенциала, заморозка яйцеклеток в криобанке, генетические исследования в эмбриолабораториях — это не фантастический сюжет, а реалии московской медицины. Бесплатная программа «Стану мамой» помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша. Ее участницами уже стали более 200 тысяч жительниц столицы.

В преддверии Международного дня защиты женского здоровья, который отмечается 28 мая, корреспондент mos.ru поговорил с врачами и пациентками об уникальном проекте. Рассказываем, в каком возрасте запас яйцеклеток начинает исчерпываться, как сохранить способность забеременеть и какие заболевания благодаря современным технологиям больше не приговор счастливому материнству.

Женское здоровье под контролем. Чем полезен анализ на антимюллеров гормон

Программа «Стану мамой» заработала в сентябре 2024 года. В первую очередь она ориентирована на москвичек в возрасте от 25 до 39 лет. Для участия в программе нужны столичный полис ОМС и прикрепление к женской консультации города или центру женского здоровья (открыты на базе многопрофильных больниц).

«Нередко женщины откладывают беременность по личным причинам или по медицинским показаниям. Цель проекта — рассказать о том, что запас яйцеклеток исчерпаем, помочь оценить этот резерв, сохранить репродуктивное здоровье и реализовать мечту стать мамой. Первое исследование в рамках программы — анализ на антимюллеров гормон (АМГ). Он показывает количество и качество яйцеклеток. Обычно его пик приходится на 25 лет, затем он начинает плавно снижаться. С 32–34 лет, а иногда и раньше, скорость снижения уровня АМГ увеличивается. Провести анализ можно, даже если нет планов забеременеть в ближайшие годы. Исследование ни к чему не обязывает, лишь позволяет держать ситуацию под контролем. Некоторые боятся сдавать: вдруг уровень слишком низкий? Не стоит прятать голову в песок. У врачей сегодня есть варианты решения проблемы», – Вера Коренная, главный внештатный специалист по гинекологии столичного Департамента здравоохранения.

Пациенткам 25–39 лет направление на сдачу крови поступает автоматически. Исключение — беременные и мамы с новорожденными. Исследование доступно в электронной медицинской карте. Если его нет, нужно обратиться к акушеру-гинекологу. Направление у врача также могут получить девушки 18–24 лет по медицинским показаниям, женщины 40 лет и старше.

Сдать кровь можно в удобный день в женской консультации или центре женского здоровья. Результат и расшифровка появятся в электронной медкарте. Показатель 1,5 и выше говорит о том, что запас яйцеклеток в норме. 1,49 и ниже — что он иссякает. С этой цифры открываются дополнительные возможности программы. Такую пациентку приглашают на прием к акушеру-гинекологу, который проводит с ней беседу о будущем материнстве. Также врач предложит ей предпринять меры по сохранению яйцеклеток или эмбрионов, чтобы она смогла стать матерью в будущем. Если женщина будет в этом заинтересована, ее обследуют: например, оценят проходимость маточных труб и количество фолликулов в яичниках. Это позволит оценить способность к самостоятельному зачатию и исключить противопоказания к дальнейшим процедурам. После врач выдаст направление к репродуктологу. Надежда Соколова заведующая центром женского здоровья городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова

Москвичка Ксения Гончар заинтересовалась проектом, когда увидела направление на сдачу АМГ в своей медкарте. Ей 29 лет, у них с супругом двое детей. Они хотели завести третьего, но откладывали.

«Казалось, что время есть. Несмотря на свой опыт, я не знала, что такое анализ на АМГ, и не задумывалась о том, что есть заложенный природой срок. Уровень гормона оказался высоким — 4,4. Мы с мужем вдохновились и решили использовать этот шанс. Сейчас ждем третьего малыша», — призналась она.

Беременность по расписанию, или Заморозка яйцеклеток в криобанке

Стать мамой в будущем может быть не просто идеей, а проработанным планом. Женщинам со сниженным уровнем АМГ предоставляют уникальную возможность — провести криоконсервацию своих яйцеклеток или эмбрионов. Процедуру проводят в центре планирования семьи и репродукции больницы имени С.С. Юдина, Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и других клиниках — партнерах проекта. После забора яйцеклеток в лаборатории определят самые качественные и либо поместят их в криохранилище, либо оплодотворят и получат эмбрионы, которые также можно сохранить на долгий срок.

Яйцеклетки и эмбрионы замораживают в жидком азоте при температуре минус 196 градусов по Цельсию. В рамках проекта их будут хранить в криобанке бесплатно в течение двух лет (услуга доступна жительницам с постоянной пропиской в Москве или Подмосковье).

«Если пациентка решит, что готова забеременеть, яйцеклетку или эмбрион разморозят и, используя вспомогательные репродуктивные технологии, проведут процедуру, необходимую для наступления беременности. Криоконсервация не только увеличивает шанс завести ребенка в будущем, но и оказывает психологическую поддержку. Женщина часто тревожится, если спутника жизни еще не встретила, а ресурсы организма исчерпываются. А так она спокойно продолжает поиск — уверенная, что и через пару лет сможет стать мамой. Криоконсервация показана также при тяжелых заболеваниях, таких как онкология. Все силы уходят на борьбу с опухолью, но пациентку мотивирует то, что в ремиссии она воспользуется сохраненными яйцеклетками. Такова миссия врачей — помочь обрести счастье материнства, какими бы ни были преграды и жизненные обстоятельства», — поделилась Надежда Соколова.

Генетики — в помощь будущим мамам

Важно не только с умом спланировать беременность, но и позаботиться о здоровье будущего малыша. Перед заморозкой эмбриона можно сделать преимплантационную генетическую диагностику. Исследование проводят в эмбриолабораториях. Благодаря ему врачи выявляют возможные патологии и выбирают наиболее здоровый зародыш. Сегодня это самая точная и безопасная методика исключения отклонений на ранних стадиях развития плода, достоверность результатов близка к 100 процентам. Ее назначают по медицинским показаниям: например, если у женщины были выкидыши или неудачные попытки ЭКО, если у одного или обоих родителей есть наследственные патологии. Условие участия — постоянная прописка в Москве или Подмосковье.

«Также диагностику предлагают женщинам 35 лет и старше. Дело в том, что вероятность рождения ребенка с хромосомными аномалиями с возрастом повышается. Исследование же позволяет выносить и родить здорового ребенка. Сначала специалисты забирают материал: у женщины — яйцеклетки, у мужчины — сперматозоиды — и проводят процедуру искусственного оплодотворения. После нее эмбрион начинает расти за счет деления клеток. Несколько из них безопасно забирают, чтобы проверить на часто встречающиеся патологии. В дальнейшем женщина сможет по полису ОМС сделать процедуру ЭКО», — подчеркнула Надежда Соколова.

Юлии Михайловой 34 года. Она мечтает о втором ребенке, но в ближайшие годы планирует строить карьеру, а уровень АМГ снижается. Они с мужем решили заморозить эмбрион.

«В центре планирования семьи и репродукции больницы имени С.С. Юдина меня поразила эмпатия врачей. Они относятся к пациентам со всей душой. А ведь у меня не последний шанс родить. Какое же они, наверное, проявляют участие к женщинам, у которых шанс стать мамой — один из тысячи! Мы провели генетическое исследование, в ходе которого выяснилось, что полученный эмбрион нельзя пересадить: высока вероятность выкидыша. Врачи успокоили, воодушевили, назначили терапию, и потом мы попробуем еще раз. Убеждена, что во второй раз получится здоровый эмбрион, и мы его заморозим. У меня появится резерв, который я смогу реализовать позже. Сегодня акушерско-гинекологическая служба так развита, что женщины и в 40 лет рожают здоровых детей», — считает Юлия Михайлова.

«Ежегодная диспансеризация — и вы в зоне безопасности»

В Москве внедряют новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Уже открыли пять центров женского здоровья — клиник, где можно проходить осмотры, подготовиться к беременности и наблюдаться у врача после рождения ребенка. Построили современные перинатальные центры, оснастили передовым оборудованием роддома. Все это позволяет успешно вести даже самые сложные случаи беременности, выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела, диагностировать и лечить заболевания у детей на стадии внутриутробного развития.

«Еще лет 40 назад некоторые диагнозы были приговором. Онкология, непроходимость маточных труб, трансплантация почки, системные заболевания, такие как красная волчанка, — и на рождении детей ставили крест. Современная московская медицина помогает стать мамой в разных ситуациях. Но важны регулярные обследования. Бесплодие преодолимо, когда вовремя выявили признаки и причины, которые к нему ведут. Рак излечим, когда вовремя обнаружен. Ежегодная диспансеризация — и вы в зоне безопасности. Пройти ее можно в поликлиниках столицы — быстро и с комфортом», — заключила Вера Коренная.

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