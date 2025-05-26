В России стали чаще госпитализировать с рассеянным склерозом

Число госпитализированных пациентов с рассеянным склерозом в России увеличилось почти на 38,2% по сравнению с 2020 годом, при этом летальность у пациентов с этим диагнозом увеличилась на 10%. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина.

"Мы сегодня отмечаем рост, увеличение госпитализации пациентов в стационар с рассеянным склерозом почти на 38,2% по сравнению с 2020 годом. И, конечно же, мы понимаем, что сегодня и выписанных пациентов из стационара, то есть с подтвержденным заболеванием, в целом увеличилось на 34,9%. То есть мы понимаем, что это правильное направление на плановую госпитализацию, это правильная диагностика и своевременность начала лечения", - сказала она на круглом столе Совета Федерации "Вопросы совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с рассеянным склерозом".

Она добавила, что летальность у пациентов с этим диагнозом остается достаточно высокой - в 2024 году она превысила показатели летальности, зафиксированные в 2020 году, на 10%.

Каракулина отметила, что только во время пандемии новой коронавирусной инфекции отмечалось снижение выявляемости рассеянного склероза, что было связано с перепрофилированием коечного фонда, и направлением пациентов на плановую госпитализацию - на профильную неврологическую койку.