Эксперт назвал последствия запрета на продажу противозачаточных

Инициатива по запрету продажи оральных контрацептивов без рецепта врача приведет к росту количества контрафактных средств. Такое мнение выразил руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

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По его словам, такие идея противоречат Конституции РФ, поскольку женщины имеют право самостоятельно принимать решения о своей личной жизни.

Подпольный рынок гарантированно заполнится подделками, а контролировать их безопасность будет невозможно. Это особенно актуально в условиях, когда государство не способно полностью искоренить нелегальные продажи даже сейчас. Женщина вправе самостоятельно принимать решения о своей личной жизни, а любые ограничения в данном случае будут противоречить Конституции, гарантирующей неприкосновенность частной жизни, — сказал эксперт.

Он отметил, что контроль за безопасностью препаратов должен осуществляться на этапе регистрации, а не через усложнение доступа к уже одобренным средствам. Хаминский также уточнил, если женщина уже консультировалась с врачом и длительное время использует конкретный препарат, повторные визиты становятся бюрократической формальностью.

Подобные меры лишь увеличивают расходы граждан и стимулируют коммерциализацию медицины. Вместо ужесточения правил стоит сосредоточиться на просвещении: информировать женщин о рисках гормональных препаратов и обеспечить доступ к квалифицированной медицинской помощи, — заключил юрист в беседе с News.ru.

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