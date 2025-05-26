В Бурятии женщина получила ожог на приеме у косметолога

Жительнице Улан-Удэ повредили нерв во время приема в косметологической клинике, пациентке потребовался курс физиотерапии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информ Полис. Новости Бурятии».

Улан-удэнка проходила процедуру в одной из городских клиник. После манипуляций женщина получила ожог кожи, ее лицо «поплыло» вниз, мышцы перестали слушаться, она не могла даже улыбнуться.

Пострадавшая проходит курс физиотерапии в другом косметологическом центре. Расходы на себя взяла клиника красоты, допустившая ошибку.

До этого в Тюмени девушка чуть не лишилась ног и полгода ходила с дырами в голенях после посещения косметолога. Она обратилась к специалисту для коррекции икроножных мышц. Через несколько дней после процедуры у пациентки поднялась температура до 40 градусов, появились сильные отеки. Несмотря на заверения косметолога, что это нормальная реакция, состояние тюменки ухудшилось — она была госпитализирована с абсцессом и перенесла экстренную операцию. Суд установил, что косметолог не имела медицинского образования, и обязал ее выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей. Сообщалось, что женщина ослепла после процедуры наращивания ресниц, на которую пришла в контактных линзах.